Carteiras assinadas em MS tiveram crescimento de 16,3%

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apontou um saldo de recuperação de trabalhadores com carteira assinada em Mato Grosso do Sul com 40.307 trabalhadores a mais que ganharam renda e movimentaram a economia em 2022.

O mercado de trabalho formal em MS, teve 360.630 contratações, desses 320.323 postos foram deixados, sobrando 40.307 trabalhadores. Os resultados foram positivos em todos os setores econômicos do estado. O setor de serviços criou 15.982 postos de trabalho, atrás dele, o comércio teve um saldo de 8.103 postos de trabalho, a agropecuária fechou com 6.472 postos, construção com 5.671 e a Indústria com 4.079.

MS tem atualmente 602.457 empregados formais e o crescimento do estoque de emprego formal foi de 7,17%, sendo 8º melhor do país.

Conforme a Fundação do Trabalho de MS, esses números significam o retorno aos níveis anteriores a 2015/2016, época de crise nacional com reflexo no mercado de trabalho.

Campo Grande ficou entre os quatro municípios que encerraram o ano com resultados positivos, com saldo de 12.861 empregos. Conforme os registros do Caged, o mercado de trabalho formal encerrou o ano com saldo menor em relação ao ano de 2021, quando a Capital teve um saldo de 13.355 novos empregos.

No entanto, as contratações no ano de 2022 totalizaram 135.890 trabalhadores frente a 116.830 contratações no ano anterior. O aumento nas contratações foi de 19.060 trabalhadores, havendo menos demissões, representando um aumento de 16,3%.

