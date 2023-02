Cartório Virtual ao alcance do seu celular

Buscando inovação e agilidade, o 2° Cartório de Registro de Imóveis da Capital criou um aplicativo, gratuito, disponibilizando serviços cartoriais prestados pelo estabelecimento. A ferramenta com nome de '2RICG' está disponível para IOS e Android.

No programa, o usuário solicita a certidão pelo seu celular, a qualquer hora ou dia da semana, pois a ferramenta fica livre para acesso 24h. Com custo zero por transação, o cliente paga apenas o valor do documento que é liberado no formato de PDF com certificado digital, em apenas alguns minutos.

Baixe agora mesmo e confira todas as vantagens dessa ferramenta. Confira a reportagem completa:

