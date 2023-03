Casal e crianÃ§a morrem em acidente grave na BR-163

Na manhã deste domingo (26), três pessoas morreram em um acidente na BR-163, em Sonora, a 362 km de Campo Grande. As três vítimas, se trata de um casal e uma criança que estavam dentro do veículo Chevrolet Prisma, que colidiu de frente com uma carreta carregada de soja.

O carro de passeio estava saindo de Coxim e seguia para a cidade no interior. No outro sentido estava a carreta, no qual o motorista saiu ileso do acidente. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Com o impacto, a traseira da carreta ficou levantada, e a parte da frente do Prisma ficou totalmente destruída. Segundo informações, um corpo foi arremessado para fora.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, assim como a polícia científica de Coxim; polícia judiciária de Sonora e a equipe da CCR MSVia.

Deixe seu Comentário

Leia Também