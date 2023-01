Cadela some no Réveillon e preocupa família do Estrela Dalva III

A pequena Lily de 1 ano e três meses sumiu de casa na tarde de sábado (31/12), na Rua Cisne, bairro Estrela Dalva III e o desaparecimento que já dura dois dias, deixa a família toda preocupada.



De acordo com a atendente de farmácia, Davillyn Monteiro, a cadela fugiu de casa por volta das 17h. "Estavam pintando o portão de casa, deixaram o grande aberto e foram pintar o pequeno, foi nesse momento que ela escapou, pois eu perguntei dela para minha avó, ela me respondeu que estava dentro de casa, porém, quando fui procurar, ela já não estava mais”, alegou.

A filha de Davillyn tem 7 anos e ela comenta que a criança é muito apegada a cachorra. “Saímos todos os dias para procurar ela na região”.



Lily é de porte pequeno, pelagem clara e estava tosada quando sumiu, no entanto, a tutora também disponibilizou uma foto dela com pelo maior. Quem ver ou tiver informações sobre Lily pode entrar em contato com o número (67) 9282-1500.



