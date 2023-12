Catuaba é eleita a pior bebida alcoólica do Brasil

Todo grupinho de amigos tem aquele que ama catuaba, mas para a tristeza dos fãs dessa tradicional bebida, ela foi eleita pelo TasteAtlas, portal especializado em coletar avaliações e sugestões gastronômicas, como a pior bebida alcoólica do Brasil.

No site, que conta majoritariamente com avaliações de estrangeiros, a catuaba foi descrita como “doce, de cor escura, barata e, portanto, bastante popular no Brasil”. Apesar disso, a bebida recebeu, em um ranking que vai de 1 até 5 pontos, uma nota de 3,1.

Em segundo lugar no ranking de piores bebidas está outra queridinha do brasileiro, a cachaça, que foi classificada com 3,7 pontos pelo site. A cajuína, bebida típica do Nordeste, apareceu em terceiro lugar, com 3,8 pontos.

Em quarto lugar aparece Tucupi, seguido de Caju Amigo em quinto lugar.

Um dos drinks queridinhos do brasileiro, quase que estampa em bares e festas, apareceu na lista de piores bebidas: a caipirosca. O quentão, famosa no Brasil, mas de origem europeia, ficou em sétimo lugar na lista, como a “melhor” bebida da lista.

