CCR MS Via é notificada por irregularidades na cobrança de pedágio

O Procon Municipal notificou a Concessionária CCR MS Via, na segunda-feira (21) após denúncias de irregularidades. Durante participação do subsecretário do Procon Municipal Valdir Custódio no programa do Tatá Marques, O Povo na TV, exibido no último sábado (19), foi exibida uma matéria onde consumidores denunciaram irregularidades na cobrança do pedágio.

Muitos condutores, segundo a denúncia, foram multados em um intervalo de aproximadamente duas horas após passar por meio do sistema automático de cobrança SEM PARAR, nas cancelas da Concessionária CCR MS Via, no quilômetro 432 na BR 163, zona rural de Campo Grande.

Nesta segunda-feira (21), a equipe de fiscalização do Procon Municipal, enviou notificação solicitando esclarecimentos à empresa, já que os consumidores estariam sendo lesados devido ao vício em sua prestação de serviço, nas falhas da cobrança automática nas praças de pedágio.

A Concessionária tem dez dias para comparecer na sede do Procon Municipal.

