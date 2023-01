Central de exames do Detran-MS no Pátio Central será reativada amanhã

Os exames médicos e psicológicos necessários para emissão de habilitação voltam a ser realizados a partir desta segunda-feira (30), na Central de Exames, na Agência Geraldo Garcia no Pátio Central em Campo Grande.

No final do ano passado o local foi atingido por incêndio, e neste período de reformulação do espaço, todos os exames médicos que já estavam agendados foram realizados na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A central de exames conta com quatro salas de atendimento médico e outras oito para realização de exames psicológicos. Em média, são realizados cerca de 500 atendimentos diários na agência.

O Detran-MS reforça que o agendamento prévio é fundamental para um atendimento ágil nas agências da Capital e de Dourados.

O site Meu Detran e o aplicativo Detran MS, disponível para download nas plataformas android e IOS, foram desenvolvidos para reduzir a burocracia e as filas nas agências.

