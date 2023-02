Cerca de 50% das crianças Yanomamis sofrem com desnutrição

Dados do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, obtidos pelo portal g1 via Lei de Acesso à Informação, mostram que há pelo menos sete anos, mais da metade das crianças Yanomamis de até 5 anos atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema Único de Saúde (SasiSUS) estão abaixo ou muito abaixo do peso adequado.

Em 2021, ano de pico, a taxa de desnutrição era de 56,5%. Em 2022 a taxa ficou em 52,2%. Apesar do número, ele não representa o estado de todas as crianças da etnia, já que somente as atendidas pelo SasiSUS, acompanhadas pela Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), são registradas.

Essas crianças são cadastradas para monitoramento e avaliação das ações de saúde a serem realizadas pelas equipes voltadas para saúde indígena.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também