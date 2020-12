Chargista será velado e sepultado nesta terça, na capital

Os restos mortais do chargista Marco Antônio Borges, 54 anos, assassinado, esquartejado e queimado pela massagista Clarisse Silveira, 44 anos, será velado e sepultado na tarde desta terça-feira (1°), no Cemitério Jardim das Palmeiras – Campo Grande.

Antônio foi morto no dia 21 de novembro, pela massagista com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ele ficou “desaparecido” até o dia 24 de novembro, quando teve o corpo encontrado dentro de malas, em uma residência do Jardim Corcovado. Clique aqui e relembre o caso .

Após passar por série de exames para complementar as investigações, familiares e amigos poderão se despedir de Antônio em velório que começará as 14h30 e, as 15h30, seguirá para o sepultamento, também no Jardim das Palmeiras.

Deixe seu Comentário

Leia Também