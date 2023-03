Ciclistas fazem campanha para "adoÃ§ar" a pÃ¡scoa de crianÃ§as deficientes visuais

A Páscoa está chegando, e muita gente precisa de ajuda para tornar a data mais doce! A campanha Páscoa Ciclo, é uma iniciativa que surgiu para ajudar 70 crianças deficientes visuais do ISMAC (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas), em Campo Grande.

De acordo com um dos organizadores da campanha, André Oliveira, a ideia surgiu durante um passeio de bicicleta com os membros do ISMAC no último sábado (25). "Com demais parcerias, demos início a essa ação, que tem como objetivo arrecadar caixas de bombom e chocolates para 70 crianças. O nome da campanha faz referência justamente a toda e qualquer atividade relacionada ao ciclismo", contou.

Contando com ajuda de colaboradores, a Ciclo Reis é uma delas. "O nosso ponto de arrecadação é nas unidades da Ciclo Reis. O Cleverson é um super parceiro nosso das ações sociais que costumamos fazer. Ele é apoiador e sempre nos ajuda, desta vez será na campanha da Páscoa", detalhou André.

A arrecadação começou nessa segunda-feira (27), e seguirá até o dia 4 de abril, e serão entregues na quarta-feira (5). As doações também podem ser feitas em valores, por meio do PIX 780.734.481-49 - André Luis Anastácio de Oliveira. A Ciclo Reis tem quatro unidades, que são pontos arrecadação. Av. Cel Antonino, 1930; Av. das Bandeiras, 79; Av. Calogeras, 1887; Av. Ana Luiza de Souza, 1731. Ajude a deixar a Páscoa dessas crianças mais doce!

