Após 37 anos de casa, Claudia Abreu encerra contrato fixo com a Globo

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Caludia Abreu de 52 anos decidiu encerrar o contrato com a emissora onde estava desde 1986, integrando o "roll" de artistas que deixaram o quadro de funcionários fixos da TV Globo.

Ainda de acordo com Kogut, a atriz vai protagonizar uma série no Prime Video da Amazon em que vai interpretar uma médica em “Sutura”.

Ao longo de quase 40 anos na Globo, Claudia Abreu estreou na casa num episódio do extinto Tele Tema em 1986 e de cara emendou seu primeiro papel na novela “Hipertensão”.

Seu trabalho mais recente no canal foi na série “Desalma”, exibida no Globoplay e na TV aberta, além de fazer diversos folhetins. Ela também deu vida a personagens como a Chayene em Cheia de Charme, Laura em Celebridades e Dora em Três Irmãs.

