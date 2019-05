Claudia Rodrigues está internada novamente em São Paulo

Claudia Rodrigues, 47 anos, está novamente internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Claudia sofre de esclerose múltipla e passou mal, devido à morte do ator Lúcio Mauro. Ela está internada há dois dias.



Segundo informações de sua empresária, Adriane Bonato, Claudia ficou muito abalada pela morte do colega humorista. "Ela já não estava se sentindo nada bem e depois que o Lúcio Mauro morreu, ficou pior. Ela ficou muito abalada, mexeu com o emocional e piorou muito". A atriz, de cadeira de rodas, se despediu do amigo no velório, no dia 13 de maio.

Adriane Bonato disse que Claudia teve queda de pressão e chegou a desmaiar por duas vezes, mas está respondendo bem ao tratamento.



Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. No fim de 2015, passou por um transplante de células-tronco para tentar estabilizar os sintomas da doença. Recentemente, ela chegou a ficar internada por mais de duas semanas e, ao sair, fez fisioterapia para recuperar os movimentos.

