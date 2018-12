Cliente encontra barata em marmita do Gaúcho Gastão

Uma cliente da churrascaria Gaúcho Gastão, de Campo Grande, encontrou uma barata dentro da marmita comprada no local na quarta-feira (26). Logo após o flagrante, a consumidora publicou sua insatisfação com o ocorrido, no grupo "Aonde Não Ir Em Campo Grande", no Facebook. “Não é a primeira vez que compramos marmita nesse estabelecimento, já veio comida azeda. E hoje foi o fim, uma barata, descaso total com os clientes”, dizia a postagem.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com um dos responsáveis pela churrascaria, que não quis ser identificado, que afirmou que esse foi um caso isolado e que o local está em dia com dedetizações e alvará sanitário. "Estamos em dia com as visitas da vigilância sanitária e temos contrato com empresa de dedetização, nunca na história da churrascaria isso ocorreu, foi um fato isolado".

O responsável explicou que a cliente entrou em contato e prontamente, foi oferecida a troca e devolução do valor em dinheiro e ofereceu uma cortesia para almoço. A churrascaria disse que todas as medidas necessárias foram tomadas para que o fato não aconteça novamente.

