Clientes relatam instabilidades no Nubank; banco alerta sobre avisos por SMS

Clientes da plataforma de banco digital Nubank podem ter ‘dor de cabeça’ com o aplicativo nesta quarta-feira (17), que apresentou instabilidades.

De acordo com o site DownDector, as notificações de clientes relatando problemas na plataforma aumentou significativamente após as 9h da manhã, com 739 registros. 79% das reclamações foram com relação ao login no aplicativo.

Outros 14% reclamaram do Mobile Banking e a terceira linha de reclamação foi com relação ao internet banking.

No Twitter, o assunto já é um dos mais comentados com mais de 4 mil posts. O alerta fica para que os clientes não caiam em golpes, já que com a instabilidade dos servidores, golpistas podem aproveitar para fraudar contas por meio de falsos links de aviso.

A Nubank comunica que não faz contatos com seus clientes por meio de mensagens SMS, caso receba, entre em contato com o banco no número 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 591 2117 (demais localidades).

Eu tentando passar o cartão função débito do nubank e dando erro,

a mulher do lanche assim pra mim pic.twitter.com/Fxay1RGznk — ØØ łɆ (@chaponesaaa) July 17, 2024

Mais alguém com o mesmo problema na Nubank?! @nubank pic.twitter.com/QP74hGvqBu — Mário Faria (@mariofariaf) July 17, 2024

precisando comprar um negócio urgente e nubank resolve ficar fora do ar inferno viu pic.twitter.com/2y9QS1HUc3 — rudrigo (@addicuri) July 17, 2024

Nubank pela fé eu preciso pagar minhas contas inferno pic.twitter.com/zTnivFXDTl — Karina (@ddoublebitch) July 17, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também