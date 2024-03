CNH MS Social alerta para edital com Ãºltima chance de selecionados

Dos 118 candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) do interior do Estado convocados na última semana, para darem início ao processo de primeira habilitação de graça pelo Programa CNH MS Social, apenas 55% compareceram. Agora, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fará a segunda e última chamada.

Os beneficiários convocados são de Selvíria, Três Lagoas, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel, Sonora, Campo Grande, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Camapuã, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

Habilitado - O mais recente habilitado pelo Programa CNH MS Social é morador de Ladário. Anderson Maia Nogale, tem 38 anos e foi aprovado na última quinta-feira (21).

“É uma conquista que há tempos eu estava buscando e agora chegou. Meu pensamento antes era improvável, eu não sabia nem dirigir, mas agora realizei meu sonho. Eu via as pessoas dirigindo mas para mim eu achava impossível”, relata.

O Programa - Lançado em março de 2022 pelo Governo do Estado, o Programa CNH MS Social custeia todo processo de primeira habilitação de pessoas em vulnerabilidade social. O primeiro e atual edital vigente recebeu 60 mil inscrições e selecionou 5 mil pessoas.

Até o momento a iniciativa já entregou 480 CNHs, sendo 10 para candidatos PcD. Em caso de dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67)3368-0100.

