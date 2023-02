CNH Social: Capital tem 1,2 mil pessoas em processo para tirar a habilitação

O programa CNH Social, que concede a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social, conta com 1.239 processos em andamento só na Capital. Esse número representa o comparecimento de 78% dos convocados em Campo Grande.

Dados da Diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) apontam que de 1.650 classificados, foram convocadas 1.582 pessoas, restando apenas o chamamento de 68, de um total de 85 inscritos como PcD (Pessoa com Deficiência).

Após a entrega de documentos e captura de imagem, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico (psicotécnico) e de aptidão física e mental (médico). Na sequência passam pelo curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, destaca que, além do viés social, o projeto traz qualificação e melhora o trânsito. Ele destaca que não basta se inscrever e receber a CNH em casa, todo processo requer dedicação. “O Governo do Estado arca com todos os custos da CNH, mas por outro lado, o aspirante a motorista precisa se dedicar e passar por todas as etapas. Não é um processo fácil”.

Interior

Nos próximos dias deve sair a convocação para abertura de processo da primeira CNH para os inscritos do interior do Estado, adianta a Diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo. “Moradores de Paranaíba, Dourados e Corumbá fiquem atentos, pois em breve vamos lançar os editais convocando para mais uma etapa do CNH Social nessas regiões”.

