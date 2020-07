Com 85 mil inscritos, OAB realizará mega congresso digital

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) irá realizar a partir desta segunda-feira (27) o maior congresso jurídico digital do mundo organizado pela Escola Superior de Advocacia (ESA).

O 1° congresso digital 'Covid-19: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia' irá contar com 513 palestrantes nacionais e internacionais em 6 salas simultâneas nas transmissões que vão até dia 31 de julho.

Conforme o conselheiro Federal da OAB pela bancada de Mato Grosso do Sul, e Secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Ary Raghiant, que será palestrante sobre a publicidade na advocacia, o evento irá reuniar os maiores juristas do país.

"Esse o evento conta atualmente com 85 mil inscritos e deve ir para o livro dos recordes. Será um evento grandioso, mas ao mesmo tempo um novo conceito que talvez possa mudar a forma de realizar cursos, palestras e congressos jurídicos no país, já que o sucesso de público é algo que superou todas as nossas expectativas", contou o advogado ao JD1 Notícias.

O vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA) e conselheiro federal da OAB/MS, Luis Cláudio Bito, um dos idealizadores do evento, conta que a ideia do congresso é inovar e desenvolver conhecimento em tempos de pandemia.

"Nosso objetivo é propagar conhecimento jurídico nas mais variadas áreas do direito, mesmo em tempos de pandemia através da plataforma digital 100% online", explica Bito.

Conforme Luis Cláudio Bito, que será mediador do painel 'A crise é sinônimo de criatividade para as pessoas de sucesso', esse congresso é o maior do mundo em número de inscritos e de participantes da área jurídica.

O evento será exclusivo para advogados, advogadas, estudantes, estagiários, profissionais do Direito em geral e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Entre os palestrantes estão a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Cristina Peduzzi, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, entre outros.

As inscrições de advogados e estudantes podem ser feitas clicando aqui. Já o congresso será transmitido através do app da ESA Nacional através deste link .

