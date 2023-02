Com apoio do Transporte Aéreo de MS, moradora consegue viajar para receber transplante

Precisando realizar um transplante múltiplo de rins e pâncreas, Géssica de Lima teve ajuda do Transporte Aéreo, CTA, ligado a Casa Militar para viajar até Curitiba/PR.



O Governo do Estado através da Casa Militar, efetuou o transporte da moradora de Caarapó/MS que foi avisada da possibilidade do transplante na madrugada de domingo, no entanto precisaria estar na cidade de Curitiba até às 11h da manhã de segunda-feira (20).



Sem ter condições de viajar sozinha até o outro estado foi acionada a Coordenadoria de Transporte Aéreo, CTA, ligado a Casa Militar, o qual prontamente atendeu a demanda solicitada. O CTA atende os voos do Governo do Estado sempre que acionado em casos de urgência.



A aeronave utilizada foi recebida recentemente pelo Governo do MS em doação efetuada pela Receita Federal do Brasil.



Géssica conseguiu chegar a Curitiba por volta

Das 1h da madrugada, bem antes do horário previsto.



