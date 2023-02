Com lesão que o impede de se mexer, jovem precisa de doação de sangue para cirurgia

Familiares e amigos do jovem Filipe Rodolfo Heissler de 25 anos pedem doações para o estudante que está internado na Santa Casa após um acidente de moto.



Ao JD1, a namorada de Filipe contou que o estudante está no fim da faculdade de agronomia e na fase do estágio supervisionado onde atua numa fazenda pouco depois de Sidrolândia e utiliza a moto para se locomover de uma lavoura à outra.



"Ele estava de moto por volta de umas 20h do sábado (18), voltando para a sede, quando entrou em uma estrada que ele não estava acostumado e perdeu o controle pois a estrada estava escorregadia por conta da chuva e terra", contou Rayssa Campos.



Filipe foi socorrido de imediato pelos gerentes que estavam no local, e o levaram para a unidade de saúde de Maracaju onde teria mais recursos. "Chegando lá, a princípio acharam que era somente os ralados, e luxação na mão, mas com o raio X foi constatado uma lesão no dedo e uma fratura na terceira vértebra da lombar e o encaminharam para a Santa Casa de Campo Grande".



Ainda conforme a namorada, no hospital o médico explicou que não havia risco de vida, mas que o caso era mais complicado do que pensavam e Filipe está sem conseguir se mexer por conta da lesão e com braço engessado no momento, não consegue fazer nada sozinho.



O quadro dele é estável, porém delicado. Ele vai passar por uma cirurgia por conta da lesão na coluna.



A cirurgia está marcada para esta terça-feira (21) às 7 horas da manhã e por isso é necessário as doações de sangue já que por ser uma cirurgia complicada, a Santa Casa segue o protocolo para deixar sangue de reserva caso algo aconteça durante o procedimento ou após. A tipagem sanguínea de Filipi é O- uma das mais raras que aceita apenas doação do mesmo tipo sanguíneo.

Doações

O Hemosul Coordenador funciona nesta segunda-feira (20), até às 17h para doações, suspendendo o atendimento na terça-feira (21) e retornando na quarta-feira (22), às 13h.

O Hemosul fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa n.1.304.

Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Os doadores precisam ter entre 16 e 60 anos e portar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.



