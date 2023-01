Com Lula, Riedel quer ações que "transformem Mato Grosso do Sul"

Em Brasília, nesta sexta-feira (27) o governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel se encontrou com o presidente Lula e destacou que discutiu os principais projetos para o Estado, como o acesso à rota bioceânica, a concessão das rodovias federais e as ferrovias.

Riedel está em Brasília desde a tarde de quinta-feira (26), onde participou da reunião do Fórum Nacional de Governadores, e debateu a reposição das perdas de arrecadação com ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica e a suspenção da venda da UFN-III (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3), em Três Lagoas

As pautas debatidas pelos 27 representantes dos governos estaduais e do Distrito Federal foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (27). Em declaração, Riedel afirmou que R$ 180 milhões serão destinados à rota bioceânica, ligando a cabeceira da ponte , com toda estrutura alfandegaria necessária para implantação.

O governador também mencionou sobre as concessões das BR- 262, 267 e 163. "É essencial para o desenvolvimento do Estado", declarou Riedel.

Já sobre as ferrovias rumo a malha oeste, Eduardo expôs que já foi pedido o edital de relicitação dos 1.243 quilômetros. Ele ainda citou a parceria com o Estado do Paraná para viabilizar a “Nova Ferroeste”, que vai ligar Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá (PR). “O presidente Lula deve ir ao Paraná. Combinamos isso para que seja feita até abril. São projetos em parceria com os outros estados, sendo necessário que tenha diálogo, canal direto, bom planejamento, para que seja executado”, completou.

"São ações que transformam Mato Grosso do Sul. Já formamos um canal direto com a Casa Civil da Presidência da República para que a gente traga os projetos e continua esse diálogo e possa ajudar Mato Grosso do Sul a construir um futuro diferente", finalizou o governador.

