Com Megafeirão Serasa e Desenrola, 55 mil acordos foram fechados em MS

Com prorrogação do Programa Desenrola Brasil, e ofertas disponíveis no portal do Serasa até o dia 20 de maio, mesma data de término prevista pelo Ministério da Fazenda.

Desde 4 de março, com a realização do MegaFeirão Serasa e Desenrola, 55.192 negociações foram confirmadas em Mato Grosso do Sul, mais de 3,6 milhões de acordos foram fechados no país.

Somente nos Correios, foram contabilizados 233 mil atendimentos presenciais nas agências até a última quinta-feira (28). Os números incluem dívidas relativas ao Programa Desenrola e outras negociações com as 700 empresas parceiras do mutirão, como bancos, securitizadoras, varejo, operadoras de telefonia e contas básicas, como água, luz e gás. Ao todo foram concedidos cerca de R$18,9 bilhões em descontos.

A partir da prorrogação, os consumidores podem aproveitar o Programa Desenrola de forma fácil e rápida pela plataforma digital da Serasa.

Para aproveitar a prorrogação do Programa, contemplada nos meios digitais, brasileiros podem negociar dívidas com ofertas do Desenrola a partir dos canais oficiais da Serasa pelo site www.serasa.com.br .App Serasa no Google Play e App Store ou WhatsApp (11) 99575–2096.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também