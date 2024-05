Com onda de frio, procura por lavanderias cresce na Capital

Tá gelada ou molhada? Lavar roupas nos dias frios pode ser uma dor de cabeça para alguns, as peças demoram a secar, e os casacos são retirados do guarda-roupas depois de meses esquecidos, por isso as lavanderias são opções para alguns.

Já preparados para atrair clientes, alguns estabelecimentos organizam promoções neste período de frio. Na Lavanderia Hikari que possui cinco unidades, a demanda aumentou principalmente para casacos e edredons, de acordo com a funcionária, Bruna Carvalho. “Estamos com promoção de até 10% de desconto na lavagem até sexta-feira (31)”. Além disso ela explica que cada recepcionista da uma unidade, poder fazer um desconto especial.

A unidade trabalha com planos trimensal, mensal e avulso de segunda a sábado.

Já no Aero Rancho, a Renato Penariol Laundry, há dois meses em funcionamento, teve um aumento significativo na demanda nos últimos dias. “Fazendo um balanço comparando o primeiro mês com o segundo, já teve um aumento de 10% da procura, principalmente para lavagem de cobertores e edredons”, afirma o proprietário José Renato Penariol.

Para aproveitar o embalo, o empresário lançou uma promoção, para quem quiser lavar cobertores, 3 peças de qualquer tamanho será cobrado R$ 100. O prazo máximo de entrega é de 3 dias, até 50 peças.

Na Elav Lavanderia, os clientes podem levar peças avulsos, cujo valor da lavagem difere a depender da roupa, mas também trabalham com planos mensais para família e executivo.

Novo dentro do Carrefour n Shopping Campo Grande, a Laundromat Lavanderia Self Service funciona de segunda a domingo e cobra R$ 18 reais cada ciclo, lavagem e secagem processo que poe levar até 1h30.

Confira outros locais



Elav Lavanderia- (67)3201 5125

Av. Mato Grosso, 3623 - Vivenda do Bosque

Seg a Sáb - 8h às 18h/ Sábado 8h às 12h

Laundromat Lavanderia Self Service - (67) - 992903071

Carrefour anexo ao Shopping Campo - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Seg a Sáb - 9h às 20h/ Domingo - 10h às 18h/Feriado 9h às 18h.

Lavanderia Hikari - (67) 3349 0110

Central - Av. José Nogueira Viêira, 245 - Jardim São Lourenço

Matriz - Seg a Sex - 7h15 às 17h45/ Sábado - 7h15 às 12h

Filiais - Seg a Sex - 7h30 às 12h/13h às 17h45 - Sábado - 7h30 às 12h

5asec - (67) 30237212

Av. Mato Grosso, 3320 - Santa Fé

Seg a Sex - 8h às 18h/ Sábado - 8h às 12h

Lê Lavanderia Express - (67) 3327-0004

R. Antônio Maria Coelho, 3862 - sala 2 - Santa Fé

Seg a Dom -7h às 22h

Lavanderia Renato Penariol Laundry - (67) 981093672

R. Canutama, 44 - Jardim Aero Rancho

Seg a Sáb - 9h às 20h/ Dom 9h às 16h/Feriado 9h às 17h

Lavanderia Mãe e Filha (67) 999914966

Av. das Bandeiras, 1930 - Vila Carvalho

Seg a Sex - 7h30 às 17h

Kadosh Lave e Passe - (67) 992144659

R. Filomena Segundo Nascimento - Jardim Monumento

Seg a Sex - 7h às 18h

Busca e entrega

