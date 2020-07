Com operação Pátio Zero, Detran-MS esvazia agência em Corumbá

Quase mil veículos foram retirados do pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Corumbá na última segunda-feira (6), intensificando ainda mais a operação Pátio Zero, que tem o objetivo de esvaziar os pátios do órgão em todo o Estado.

“Queremos mudar o cenário negativo e colocar esses veículos para rodar por meio dos leilões. Não tem porque deixar tantos carros e motos parados, sem contar que pode gerar problemas de saúde pública”, enfatizou o diretor-presidente, Rudel Trindade. “Estamos há mais de três meses com força total, não só Detran, mas leiloeiros e empresas de remoção, nesse projeto Pátio Zero. Foi uma solicitação do governador porque isso, além de melhorar o aspecto dos nossos pátios e agências, reduz uma série de vetores como dengue e outras doenças que podem ser transmitidas em função do acúmulo de veículos”, concluiu.

Segundo Rudel, estimava-se, a pouco tempo, que haviam pelo menos 40 mil veículos apreendidos em todo o Estado. “Nesse período de três meses já conseguimos remover ou leiloar entre 15 e 18 mil veículos”, afirmou.

Trindade destaca o trabalho feito em Corumbá como muito positivo, pois trata-se de uma região muito “peculiar”. “São muitos veículos apreendidos que vinham da Bolívia e a dificuldade de regularizar para leilão é muito grande. Corumbá e Dourados são cidades com sérios problemas em função da quantidade e tempo de apreensão dos veículos. Por isso pegamos firme em Corumbá e felizmente estamos praticamente zerando o pátio, a despeito de todas as dificuldades burocráticas”, finalizou Rudel.

Em Corumbá, segundo a gerente Laura Cavassa, foram retirados 853 motos e 135 carros, todos levados para a terceirizada onde serão preparados para leilão.

A previsão é de que nos próximos quinze dias, uma grande remoção seja feita na sede do Departamento, com a sa em grande escala dos veículos apreendidos. A expectativa é a retirada de pelo menos dois mil veículos dos quais, a maioria são motocicletas.

