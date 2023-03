Com rios cheios, Defesa Civil mantÃ©m alerta de atenÃ§Ã£o em MS

Com os rios cheios, devido as fortes chuvas, a Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) de Mato Grosso do Sul se mantém em alerta, principalmente, na região sudoeste do Estado. A situação que mais preocupa no momento é a subida do rio Apa, que passa por vários municípios localizados na fronteira com o Paraguai.

Conforme o meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Vinicius Sperling, entre quarta (1) e quinta-feira (2), foram registrados 140 mm de chuva em Bela Vista - onde o excesso de chuvas fez a aferição dos últimos 30 dias chegar aos 385 mm, e a dos últimos 60 marcar 678 mm acumulados.

Em Antônio João também houve registro de chuvas consideráveis, assim como Bela Vista, também está o curso do rio Apa. "Provavelmente o nível do rio Apa suba ainda mais. A previsão indica continuidade das chuvas na região", diz Sperling.

Os rios Miranda e Paraguai seguem no radar uma equipe da Cedec está em Porto Murtinho, que margeia o rio Paraguai, enquanto outra está em Jardim, onde passa o rio Miranda. Uma terceira equipe saiu ontem para Bela Vista.

Das cidades acimas, apenas Porto Murtinho e Antônio João decretaram em Diário Oficial municipal situação de emergência.

Monitoramento

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de mato Grosso do Sul) explica que o nível dos rios, em especial na região sudoeste, até ontem apenas um ponto permanecia sob status de emergência: o do rio Miranda na Estrada MT-738, próximo à Bonito. Ali, a marca era de 8,06 metros.

Mesmo que 1,56 metros acima do considerado estágio de alerta, o número é praticamente 1,60 metros menor do que o verificado até quarta, quando chegou aos 9,63 metros. Já o rio Paraguai, em Porto Murtinho, está 2 metros aquém do nível emergencial

Contudo, há perspectiva que haja súbito aumento do nível, por ser uma área específica que recebe às águas dos rios Apa e Amonguija.

