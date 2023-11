Com saldo positivo, MS registrou 2.265 novos postos de trabalho em outubro

Sarah Chaves, com informações do Funtrab

O estoque de emprego formal no MS apresentou variação de 0,36% em relação ao estoque do mês anterior, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados em outubro foram criados 2.265 postos de trabalho, resultado de 31.222 admissões e de 28.957 desligamentos.

O melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+913 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+711), Indústria (+521) e Agropecuária (+305). O Setor de Construção apresentou saldo negativo de 185 postos de trabalho.

Mato Grosso do Sul está em 17º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais em outubro. No acumulado do ano — Janeiro a Outubro —, MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 34.627 empregos. O crescimento de 5,80% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022, deixando o estado em 7º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.

Demonstrativo

Outubro de 2023 SETORES ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO Agropecuária 4.520 4.215 305 Comércio 8.025 7.314 711 Construção 2.644 2.829 -185 Indústria 4.862 4.341 521 Serviços 11.171 10.258 913 TOTAL 31.222 28.957 2.265

