Com sorte? Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões hoje

O Concurso 2.568 da Mega-Sena será realizado neste sábado (25), às 19h no horário local, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiará R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas.

O sorteio da semana passada teve um único ganhador, do Distrito Federal, que levou R$ 8 milhões para casa com uma aposta simples, de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, em qualquer agência da lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da Caixa.

