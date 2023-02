Novo comandante da PM visita TCE-MS e coloca corporação à disposição do órgão

O presidente da Corte de Contas do Estado, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta quinta-feira (23), a visita do comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes.

O comandante afirmou que a visita teve como objetivo colocar a Polícia Militar à disposição e estreitar ainda mais o relacionamento com o TCE-MS. “Nós já temos a parceria com a segurança do Tribunal, assim como com outros órgãos do Estado, e estamos prontos para melhorar ainda mais esse trabalho”.

Ele ressaltou ainda o processo constante de desenvolvimento de MS e manifestou o interesse em cursos de capacitação para os policiais. “Observamos que tivemos no passado uma boa parceria com o TCE, por meio de cursos de aperfeiçoamento e capacitação melhorando a qualificação dos nossos oficiais. Poder realizar esses cursos é imprescindível para os policiais militares”.

O coronel Renato dos Anjos Garnes ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul em 1995, somando hoje mais de 30 anos de efetivos serviços prestados. Assumiu o comando da Polícia Militar do Estado em 18 de janeiro de 2023, com o objetivo principal da capacitação dos recursos humanos, gestão por processos, que direcionam as atividades policiais em consonância com a realidade de cada região do Estado, atendendo a população de forma técnica e humanizada.

