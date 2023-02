Comerciantes do Camelódromo pedem por sinalizações e quebra-molas à Câmara

Uma nova demanda visando quebra-molas na região central foi encaminhada à Câmara Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (6). O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augudsto Borges, o Carlão do PSB, recebeu o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes - Camelódromo, Narciso Soares os Santos, e os membros da diretoria para tratar do assunto.

Na pauta das reivindicações, foi solicitada a instalação de redutor de velocidade, o quebra-molas, com pintura de sinalizações de trânsito, bem como faixa de pedestre para a entrada do Camelódromo. No ato, Narciso também entregou ofício ao presidente Carlão solicitando apoio para a estruturação do aterro do estacionamento que funcionará nas imediações do Centro Comercial, visando atender de forma melhor os clientes.

Após a entrega dos pedidos de mudança para o local, Carlão destacou a importância da valorização dos comerciantes do Camelódromo, que representa desde 1998 uma espécie de shopping popular na Avenida Afonso Pena.

“Nós, vereadores da Câmara, estamos à disposição dos vendedores ambulantes que lutam pelas demandas da categoria. Especialmente nesta solicitação, a qual deverá facilitar o acesso da população ao Centro Comercial, com o oferecimento do estacionamento. Sobre a sinalização, já entrei em contato com o Janine de Lima, diretor-presidente da Agetran para garantir a instalação das sinalizações de trânsito, evitando assim acidentes”, afirmou o presidente da Casa de Leis. Os vereadores Papy e Dr. Loester, acompanharam a reunião.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também