CÃ¢mara da Capital serÃ¡ vista em todo o estado

Com a assinatura do Convênio entre o Governo do Estado e a Câmara Municpal de Camp Grande, a população poderá acompanhar as sessões do Legislativo, ordem do dia, votações e proposições dos vereadores.

Moradores de 22 municípios irão acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal, número que deve saltar para 52 até o final do ano.

Presidente da Casa de Leis, vereador Carlão declarou estar emocionado pelo marco histórico. "Assinamos essa parceria com a presença do vice-governador Barbosinha e do diretor-presidente da Fertel Elias Mendes Oliveira. Estamos realizando um sonho! Deixando um legado importante para o Legislativo Municipal com a TV Câmara em sinal aberto para toda população. Uma forma de democratizar o trabalho do vereador e de chegar ainda mais perto de todos os campo-grandenses", disse o presidente.

A população pode acompanhar as transmissões ao vivo das sessões ordinárias e audiências públicas nas terças e quintas-feiras a partir das 9h pelos canais 4.2 (TV Cultura Multiplataforma) e programas gravados no canal 4.1 (TVE/Cultura).



A programação estará disponível em todos os sinais de tv aberta.

Deixe seu Comentário

Leia Também