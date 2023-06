Companhias aéreas demonstram interesse em programa com passagens até R$ 200

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam, as maiores do ramo no Brasil, estão participando de um grupo de trabalho do governo que quer criar um programa para ofertar passagens aéreas com valores de até R$ 200.

À CNN, as empresas afirmaram que apoiam o “Programa Voa Brasil”, que tem previsão de lançamento ainda no segundo semestre deste ano.

A Gol destacou que está "à disposição para contribuir com a viabilização do projeto". A Azul afirmou que vê a proposta como algo positivo para a população, principalmente o impacto que o programa teria no acesso ao transporte aéreo.

A Latam disse que o programa "vai na direção de aumentar de forma sustentável as viagens de avião no país", garantindo um crescimento responsável da aviação brasileira.

O Ministério de Portos e Aeroportos explicou que o primeiro estágio do programa buscará atender aposentados que recebam até dois salários mínimos e que não tenham utilizado serviços de aviação nos últimos 12 meses, já que esse segmento é considerado uma parcela da população que raramente tem acesso aos serviços devido aos altos preços das passagens.

Segundo a pasta, as passagens seriam comercializadas em horários e datas específicas, pré-determinadas pelas companhias aéreas, o que poderia permitir que as empresas otimizassem a ocupação das aeronaves em voos com menos procura e demanda.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a venda das passagens seria viabilizada por meio dos aplicativos da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, com a iniciativa voltada para quem tem a renda vinculada às instituições financeiras em questão.

"Hoje, nós temos em média 90 milhões de passagens aéreas emitidas por ano no País. Esse montante de viagens é feito por apenas “10 milhões de CPFs”, ou seja: as mesmas pessoas voam várias vezes", explicou o ministro.

Cada pessoa terá direito a duas passagens anuais de ida e volta, por um valor total de R$ 800, permitindo que um acompanhante possa viajar junto.

