Comunidades indígenas de Dourados terão água tratada em projeto inédito em MS

Com o objetivo de atender mais de 25 mil pessoas na Reserva Indígena de Dourados, o Governo do Estado do Mato do Sul apresentou na sexta-feira (30) o projeto piloto de abastecimento de água nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó.

Na ocasião, o vice-governador Barbosinha ressaltou o importante passo que o Estado está dando. “Esse projeto é o esforço do Governo do Estado para que possa ter o projeto além das medidas paliativas que a Sanesul realizou nesses meses, já atendendo 150 famílias que não recebiam água e eram abastecidas por caminhão pipa. Hoje, aqui apresentamos uma solução que será definitiva".

O investimento será em torno de R$ 34 milhões para garantir água para a maior reserva urbana do país. Compromisso do governador Eduardo Riedel é ampliar o saneamento para todo o estado.

Para reduzir os níveis de instabilidade social, o Estado, formou um Grupo de Trabalho em fevereiro deste ano, com integrantes da Setescc (Secretaria estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), e sua vinculada Subsecretaria de Políticas Públicas para os Povos Originários; Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena); DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), MPF (Ministério Público Federal), Funai e Sanesul.

“E essa união resultou hoje neste projeto que será levado a Brasília pela bancada federal junto com o Senado. Nós, então, teremos a execução do primeiro projeto piloto com a garantia da água para todas as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, pensando sempre em não deixar ninguém para trás”, reforça a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza.

Com o aceite do projeto pelo Governo Federal, as famílias indígenas moradoras da RID terão acesso à água de qualidade, uma vez que a água sem tratamento é a porta de entrada para muitas doenças de veiculação hídrica, especialmente entre as crianças indígenas.

O projeto piloto a partir de sua implantação servirá de base para todas as comunidades indígenas do País e outras comunidades tradicionais. “Eu me sinto muito honrado de fazer parte deste governo que colocou como prioridade na pauta o problema da água nas comunidades indígenas que se arrasta por anos”, finaliza o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para os Povos Originários, Fernando Souza.

