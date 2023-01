Concursos PM e Bombeiros: foi publicado resultados das entrevistas por cota

As secretarias de Administração (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) publicaram na edição de hoje (27), do Diário Oficial do Estado. os editais com os resultados das entrevistas de verificação dos candidatos que se autodeclararam negros ou índios no ato da inscrição dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para provimento nos cargos de soldado e oficial.

O candidato negro ou índio ausente na 'Entrevista de Verificação' ou que não recebeu parecer conclusivo favorável da Comissão de Verificação, deixará de concorrer às vagas reservadas e terá seu requerimento de inscrição processado como de candidato que disputa em ampla concorrência, desde que preenchidos os demais requisitos previstos em Edital.

Todas informações relacionadas aos resultados estão disponíveis na edição n. 11.059 do Diário Oficial do Estado (DOE), entre as páginas 76 a 90.

