Condenado pela morte da filha, Alexandre Nardoni pode sair da cadeia em abril

Preso há quase 16 anos, Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha, Isabella Nardoni, poderá sair da prisão a partir de abril, segundo os cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo. O crime bárbaro chocou o país. Na época, a menina tinha apenas 5 anos quando foi assassinada em 15 de março de 2008, após ser jogada da janela do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo. Além do pai, a madrasta, Anna Carolina Jatobá, também foi condenada pelo crime, em 2010.

Nardoni, que hoje tem 44 anos, à época foi condenado a 31 anos e 1 mês de prisão, mas reduziu sua pena em 2 anos e 9 meses por trabalhos realizados no sistema prisional. Atualmente, ele está em regime semiaberto na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2, em Tremembé (SP).

De acordo com o colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois, Nardoni pode estar com os dias contados na prisão, já que a sua ficha penal prevê a progressão em 6 de abril de 2024. O pai de Isabella terá somente que cumprir o recolhimento noturno em casa, ou seja, das 22h às 6h.

Com o regime semiaberto desde 2019, Nardoni tem direito a saídas temporárias. O regime aberto poderá ocorrer ainda antes, caso o condenado consiga novas remições de sua pena.

