Confira a lista de sorteados cadastrados na EMHA

Os sorteados do programa habitacional da 2ª edição do Feirão Habita Campo Grande, podem conferir a lista com os nomes no Diário Oficial (Diogrande). Os nomes são para os residenciais Jardim Inápolis, Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês 1 e 2; Aero Rancho 7 e 8.

Para aqueles que foram sorteados para o Jardim Inápolis e Portal das Laranjeiras, os nomes estão na publicação de quarta-feira (21), no Diogrande .

Para os Designados para o Sírio Libanês e Aero Rancho estão no Diogrande desta quinta-feira (22).

Mais de 35 mil famílias da Capital, cadastradas na base de dados da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), e devidamente habilitadas ao sorteio desses empreendimentos, acompanharam, em tempo real, a chamada dos nomes que serão destinados a cada moradia social.

Para ver a lista dos sorteados dos quatro residenciais clique Neste link.

