Emha divulga nomes para o sorteio de 368 apartamentos

A Agência Municipal de Habitação (EMHA), publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta quinta-feira (8), a relação dos inscritos para participação do sorteio de 158 apartamentos do residencial Portal das Laranjeiras, 105 apartamentos do Condomínio Residencial Aero Rancho 7, e de 105 apartamentos do residencial Aero Rancho 8.

Os sorteios vão ocorrer nos dias 16 de agosto de 2019, às 18h, e 17 de agosto, às 15h e 17 h, durante o 2º Feirão Habita Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena (espaço Cidade do Natal).

De acordo com a portaria do Ministério das Cidades, ficam dispensados do sorteio os candidatos a beneficiários que possuam membro da família, vivendo sobre sua dependência, com microcefalia, devidamente comprovada com a apresentação de atestado médico”.

Os candidatos relacionados nas cotas que não forem selecionados participarão do processo de seleção junto com os demais.

A lista dos inscritos para serem sorteados pode ser conferida Aqui .

