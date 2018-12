Conheça os pontos turísticos da Afonso Pena, em passeio gratuito

Alguns dos pontos mais conhecidos de Campo Grande como a Morada dos Baís, Camelódromo, Paço Municipal, Obelisco e o Relógio Central, podem ser vistos e conhecidos um pouco mais, em um rápido passeio gratuito no ônibus City Tour que, diariamente, realiza saídas da Cidade do Natal.

Dos altos da avenida Afonso Pena até as imediações da avenida Presidente Ernesto Geisel o ônibus, que chama a atenção pelas ruas da cidade, leva campo-grandenses e turistas para uma viagem dentro da história e construção da capital sul-mato-grossense.

De acordo com um dos guias responsáveis pelo passeio no City Tour, Carlos Iracy Coelho, a maioria dos passageiros é campo-grandense ou vem do interior de Mato Grosso do Sul. Segundo Carlos, mesmo sabendo um pouco da história da cidade, muitos moradores se deslumbram com as novidades e curiosidades dos locais.

“Nem todos sabem da estátua do Manoel de Barros e outros ainda se surpreendem ao saber que a Praça Ary Coelho um dia foi cemitério”, diz.

Serviço

Com capacidade de embarque para 74 passageiros, o City Tour tem três saídas diárias nos seguintes horários: Às 18 horas, 19 horas e 20 horas. Menores de 12 anos só podem passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.

