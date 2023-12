Consumidor tem até 28 de dezembro para negociar contas atrasadas com a Energisa

Em sua reta final, a Energisa seguirá até o dia 28 de dezembro com a ação “Negociação Para Todos”, que permite aos consumidores quitarem seus débitos com a concessionária, com condições de pagamento diferenciadas.

Para o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, “uma boa negociação é aquela que o cliente consegue pagar”. Consumidores que estiverem devendo à empresa terão oportunidades de entrada flexível, além de condições de pagamento parcelado.

Além disso, a empresa está oferecendo vantagens de parcelamento, no cartão de crédito ou boleto, isenções de multa, mora e correção monetária, além da possibilidade de personalizar a condição de pagamento de acordo com a dívida.

Para participar, o consumidor que possuir qualquer débito com a empresa, independentemente do valor, pode seguir até qualquer agência da distribuidora ou, se preferir, realizar a negociação sem sair de casa, através dos canais de atendimento através do telefone no número 0800 722 7272, pelo site da Energisa, pelo WhatsApp Gisa no número (67) 99980 0698, ou pelo aplicativo Energisa On.

