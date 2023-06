Cooperação técnica com intercambio de dados irá melhorar segurança viária em MS

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal em MS firmaram nessa segunda-feira (19), um acordo de cooperação técnica para desenvolver ações integradas voltadas à segurança pública e viária no Estado.

O documento que tem por objeto o intercâmbio de conhecimentos, informações, dados, tecnologias, capacitação, apoio logístico e operacional, foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda; e pelo Superintendente da PRF, João Paulo Pinheiro Bueno.

O acordo visa a criação de ações integradas ou individuais relacionadas com a segurança pública e viária.

As ações conjuntas entre o MPMS e a PRF não envolvem qualquer repasse de recursos financeiros.

