Copa Acrissul do Laço Comprido inicia 2º etapa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (26), a 2ª etapa da Copa Acrissul do Laço Comprido às 13h no Parque de Exposições Laucídio Coelho, situado na Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho.

“Campo Grande carrega o título de ‘Capital do Agronegócio’ e é detentora da maior produção agrícola do Brasil. Valorizar o que é nosso, o que pertence à nossa cultura, é fundamental para mantermos nossa força e continuarmos nos desenvolvendo,” afirma a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sobre a Copa Acrissul.

O evento, realizado em seis etapas, conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande e dispõe de estandes de negócios, praça de alimentação com food trucks e uma Feira Criativa, com o intuito de promover o esporte do laço comprido.

A Feira Criativa, organizada pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), contará com diversos produtores locais, oferecendo costura criativa, cutelaria, peças em madeira, doces, biscoitos, mel, queijos, salames e artesanato em geral.

Veja o calendário 2024

· 2º etapa: 26,27 e 28 de abril

· 3º etapa: 31 de maio, 1º e 2 de junho

· 4º etapa: 19,20 e 21 de julho

· 5º etapa: 20,21 e 22 de setembro

· 6º etapa: 25, 26 e 27 de outubro

Copa dos Campeões: 29, 30 de novembro e 1º de dezembro.

