Coren sorteará TV para profissionais da enfermagem

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem com cadastro regular e atualizado junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), poderão concorrer ao sorteio de uma TV LED 50 polegadas, que será realizado no dia 13 de dezembro.

De acordo com a assessoria do conselho, profissionais que atualizarem a situação cadastral e quitarem eventuais débitos em atraso em até três dias antes da data prevista para o sorteio, poderão concorrer ao prêmio. Aqueles que não tiverem nenhuma das duas pendências, serão adicionados automaticamente à lista de participantes.



O sorteio será realizado em sessão aberta ao público, às 14 horas, na Coren-MS em Campo Grande/MS – localizada na Avenida Monte Castelo, 269. O processo ocorrerá de forma virtual, sendo gerado banco de dados para seleção aleatória do ganhador. Apenas um profissional será contemplado.

O aparelho que será sorteado foi doado por um parceiro e não adquirida com recursos do conselho. O nome do sorteado será divulgado em todos os canais de comunicação do Coren-MS.



Sobre a situação cadastral

O profissional que deseja saber sobre a sua situação cadastral junto Coren-MS, poderá enviar e-mail para [email protected] ou ligar em horário comercial para os números (67) 3323-3107, (67) 3323-3124, (67) 99868-0393 ou (67) 99649-4148.

Outra opção é comparecer pessoalmente à sede do Coren-MS em Campo Grande, na subseção de Dourados (rua Ciro Melo, 1.374) ou na subseção Três Lagoas (rua Doutor Bruno Garcia, 684, Sala 501, 5º andar do Centro Comercial Diplomata).

