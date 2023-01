Coronel Renato dos Anjos Garnes assume Comando da PM

O coronel Renato dos Anjos Garnes assumiu o comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no fim da tarde de quarta-feira (25), e conduzirá a instituição ao lado da subcomandante, coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

Renato dos Anjos Garnes substitui o coronel Marcos Paulo Gimenez, que estave à frente da corporação desde maio de 2020 e passa a ser o chefe da Casa Militar.

O governador Eduardo Riedel destacou as qualificações dos novos comandante e subcomandante. “O Coronel Renato é uma pessoa muito experiente. Conhece profundamente as operações da Polícia Militar e o que ela precisa para seguir um ritmo de desenvolvimento com o único objetivo, de como é o lema da Polícia Militar, de servir e proteger o cidadão e cidadã sul-mato-grossense. Então, tenho certeza de que é uma pessoa de absoluto compromisso, com essa missão, conhecedor da estrutura da corporação, junto com a Coronel Neidy, primeira mulher a subcomandar a Polícia Militar do Estado”, disse.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, afirmou ter certeza de que o Coronel Renato dos Anjos Garnes fará uma gestão de excelência no comando da Polícia Militar. “Espero que Mato Grosso do Sul seja referência, não apenas na segurança pública, mas próspero e inclusivo. Não vamos só manter os números da segurança pública, mas melhorar as entregas à população de Mato Grosso do Sul. Os resultados são frutos da integração em prol do Brasil. O senhor (Coronel Renato) fará uma gestão de excelência, no nível que merece a população de Mato Grosso do Sul”.

Renato Garnes

O coronel Renato Garnes ingressou na carreira militar em 1993 como soldado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e, em 1995, assumiu novo concurso como oficial da Polícia Militar.

Foi comandante de Pelotão, chefe da Seção de Operações da 2ª CIPM (Corumbá); comandante de Pelotão em Dourados; comandante da 4ª Cia PMA/15° BPMA em Bonito; subcomandante do 15° BPMA e comandante da 4ª Cia PMA de Bonito; assessor militar da antiga Semagro (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); assistente subcomandante geral PMMS; e comandante do 9º BPM- Campo Grande.

Ficou à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando serviço junto à Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e foi assessor militar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, até assumir o subcomando da PMMS em maio de 2020, ao lado de coronel Marcos Paulo Gimenez.

