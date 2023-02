Corpo de Bombeiros orienta motoristas em caso de acidentes no trânsito

O segundo tenente Ícaro Tomazzine, do Corpo de Bombeiros, comentou sobre o acidente que ocorreu na tarde desta sexta-feira (3) na Avenida Euler de Azevedo, esquina com a Rua do Seminário, onde um motorista chocou um caminhão contra um poste de energia e ficou preso dentro do veículo. Ele deu algumas recomendações do que fazer em casos de acidentes como este.

“Façam manutenção no sistema de freios. Nesse caso de hoje o motorista perdeu o controle devido a condição do freio, ele alegou ter freado e não ter sido correspondido, ocasionando o acidente. Felizmente ele está bem, não precisou nem ser transportado para uma unidade de saúde”, afirmou.

Em situações semelhantes, o segundo tenente ainda orientou que o motorista e as pessoas que estiverem no veículo aguardem o resgate. “Recomendamos que façam o que esse motorista fez. Ele ficou dentro do veículo, imóvel, esperando pelo resgate para evitar qualquer trauma ou fratura, mesmo que aparentemente não tenha ocorrido nada grave”, ressaltou ao JD1.

O poste do local, precisará ser trocado pelo Consórcio Energisa. Devido o ocorrido, um quarteirão da Av. Euler de Azevedo, onde aconteceu o acidente, está sem energia, aguardando os reparos devidos.

