Em 20 dias, Correios arrecadaram mais de 15 mil toneladas em doações para o RS

Sarah Chaves, com informações do Correios

Fazendo captação de doações em todo o Brasil, os Correios já arrecadaram mais de 15 mil toneladas de donativos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, conforme divulgado pelo presidente da entidade, Fabiano Silva dos Santos, 4 mil toneladas já está com a Defesa Civil local.

Os demais itens serão enviados conforme demanda da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O chefe da estatal destacou a vantagem de ter agências por todo Brasil. “Os Correios estão presentes em todos os municípios do País. Para nós, é motivo de alegria poder ajudar o povo gaúcho neste momento de consternação. Desde o dia em que começou toda essa tragédia, o presidente Lula nos deu a determinação de que toda a nossa estrutura ficasse à disposição dos gaúchos”, disse.

Desde o dia 2 de maio, os Correios recebem doações e realizam a triagem, o transporte e a entrega de itens vindos de todo o Brasil. As entregas são concentradas na sede da Defesa Civil, em Porto Alegre.

O presidente dos Correios anunciou que irá ampliar a capacidade de armazenamento de carga no estado gaúcho para levar 500 toneladas de doações por dia ao Rio Grande do Sul. “Conseguimos parcerias com empresas para utilizar estruturas da iniciativa privada para poder fazer esse armazenamento de mercadorias”, complementou.

Também participaram da coletiva em Porto Alegre: os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul; Nísia Trindade, da Saúde; e Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wollf.

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul. Confira o endereço e o horário de funcionamento das agências no link.



O que doar (por ordem de prioridade)

• Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento).

• Ração para pet.

• Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico e fraldas infantis e geriátricas).

• Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

Os Correios não estão aceitando, temporariamente, doação de vestuário, conforme entendimento com a Defesa Civil.

Para facilitar a triagem das doações

• Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

• O ideal também é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

• Separe os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

• Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.

