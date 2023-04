Correios e outras 9 estatais deixam a lista de privatizações do governo

O presidente Lula (PT) determinou, por meio de decreto divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6), que os Correios e outras 9 empresas sejam retiradas da listra de privatização.

O decreto cumpre com a promessa de campanha de Lula e já estava precisa no relatório da equipe de transição para os primeiros meses de governo.

Além do Correios, saíram do Programa Nacional de Desestatização (PND) a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Os Armazéns e imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. (PPSA) e a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) saíram do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo, uma espécie de etapa anterior a privatização.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também