Cresce produção de absorventes feitos por reeducandas para alunas da rede pública

Com reforço de mão de obra fabricação de absorventes descartáveis, produzidos pelas reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante, produção passou de 600 para 800 unidades por semana.

Os absorventes são entregues às alunas da rede pública de ensino, garantindo dignidade e combate à pobreza menstrual para as mulheres dentro e fora do presídio.

Inicialmente a fábrica contava com o trabalho de seis mulheres que cumprem pena no local, e agora já são oito funcionárias com previsão de chegar a dez até o fim do mês. “A gente tinha expectativa de produzir 600 unidades, mas no começo era menos do que isso, porque foi necessário acertar a turma, elas precisaram de prática. Agora o trabalho está fluindo bem e temos previsão de gradativamente aumentar ainda mais. Também estamos embalando os pacotes com oito absorventes”, explicou Luciana Freitag, diretora do presídio - em substituição - e responsável pela área de trabalho da unidade.

O projeto entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), que possibilita a mão de obra das internas, e a prefeitura de Rio Brilhante, que fornece as máquinas e insumos para a produção, já tem resultados positivos e planos de expansão.

A expectativa é que a produção mensal, que era inferior a 2 mil unidades, chegue a 3,2 mil ainda este ano.

A cada semana uma parte da produção é destinada para o uso das reeducandas e o restante é entregue nas escolas de Rede Municipal de Ensino, garantindo que as alunas do 7° ao 9° ano do ensino fundamental consigam frequentar as aulas durante o período menstrual.

O programa “Fluxo da Igualdade”, que promove a conscientização e a dignidade menstrual no município de Rio Brilhante é oficialmente lançado nesta terça-feira (11), na Câmara Municipal. A iniciativa promove o trabalho dentro do sistema penitenciário, mas também enfrenta a pobreza menstrual.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também