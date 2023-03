Uma criança de 4 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (14) após fugir de uma creche, subir no telhado de uma residência e cair de uma altura de dois metros na Rua Santa Bertilia, no bairro Jardim Santa Emilia, em Campo Grande.

Segundo a dona da residência onde o acidente ocorreu, Conceição Aguirre, de 66 anos, o menino estava sob os cuidados de uma creche que fica na Rua Bairro Alto e utilizou um escorregador para ter acesso ao telhado de sua residência, que está colada com os fundos do estabelecimento.

Devido a fragilidade da telha, feita de amianto, o peso da criança foi o suficiente para que ela quebrasse, resultando na queda.

No momento em que a criança se acidentou, a idosa estava acompanhada de um pedreiro que estava realizando reformas em sua residência e acionou o Corpo de Bombeiros assim que viu a criança no chão. A dona da creche chegou a tentar socorrer a criança por meios próprios, mas Conceição explicou que já havia acionado o socorro.

Moradora da região há 33 anos, Conceição explica que a creche está em atividade há, pelo menos, seis anos, mas essa é a primeira vez que algo do tipo ocorre.

O menino foi levado até uma unidade de saúde, e não há informações sobre o seu estado de saúde no momento.

