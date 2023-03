Criança de 1 ano e 9 meses engasga com remédio e é salvo por PM na Capital

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Uma criança, de 1 ano e 9 meses, foi salva por policiais militares depois de engasgar com remédio para tosse, na noite dessa quinta-feira (24), no bairro União, em Campo Grande. Ao perceber a situação, a mãe em desespero procurou o pelotão da PM, já que mora próximo da unidade militar.

De acordo com o tio da criança, após a mãe dar um remédio para o filho que estava com tosse, percebeu que a criança havia engasgado. Ela teria tentado fazer uma manobra para salvar o filho, mas não obteve sucesso. Foi então que pensou em levar a criança até o batalhão da polícia, próximo a casa da família.

“De pronto fizeram massagem nele e quando verificaram que ele estava reagindo encaminharam ele para atendimento médico. Se os policiais não tivessem agido de imediato poderia ter acontecido algo pior “, disse o comerciante Silvio Raul Prieto, tio da criança.

O PM contou à reportagem que havia acabado de chegar ao batalhão para atender uma ocorrência de rotina, quando se depararam com a mãe em desespero e a criança roxa e mole.

“Conseguimos realizar a técnica de tapotagem, debruçando a criança e iniciamos o procedimento. Quando ela começou a chorar o restante da equipe foi acionado e deslocamos para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon onde foram prestados os atendimentos adequados”, contou o PM.

Após passar pela consulta, a criança precisou ficar algumas horas em observação. O tempo de espera é um procedimento padrão no caso de engasgamento.

O que fazer em caso de engasgo

O procedimento padrão para socorrer bebês engasgados é dar cinco tapinhas nas costas, com a criança de bruços e um pouco inclinada para o chão. Ligue e chame ajuda no 193!

