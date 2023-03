Criança morre após cair do quarto andar de um prédio

Heitor Gabriel dos Santos Ferreira, de 4 anos, morreu na manhã desta terça-feira (21) após cair do quarto andar de um prédio. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. O menino estava no apartamento da tia, Marcelle dos Santos Vicente, de 18 anos.

Na delegacia, a jovem informou que tinha deixado a janela da sala aberta por causa do calor e foi dormir junto com a criança. Marcelle conta ainda que foi acordada por vizinhos após a queda.

A mãe do menino, a auxiliar de serviços gerais Renata dos Santos Ferreira, chegou ao hospital pouco depois das 10h e contou que Heitor havia dormido na casa da tia. Renata, que é mãe de outros quatro meninos, disse que estava em casa quando parentes lhe contaram da tragédia. Muito abalada, ela foi amparada por uma equipe de assistência social do hospital.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Marcelle foi ouvida pelos agentes na distrital, retornou ao imóvel para acompanhar a perícia e, pouco depois das 11h20, retornou à delegacia com dois policiais. A Polícia Civil também busca imagens de câmeras de segurança.

A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer confirmou que a criança deu entrada na unidade, mas que, “infelizmente, o paciente não resistiu e faleceu”. As informações são do g1.

