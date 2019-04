Criança morre depois de ser atropelada pelo pai

Da redação com informações do site Porã News

Uma criança de um ano morreu no domingo (31), depois de ter sido atropelada pelo próprio pai, Osmar da Silva Seballos, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, Osmar se preparava para deixar sua residência com o carro da família, quando não viu a criança que estava atrás do carro, deu ré e passou por cima dela.

Osmar ainda tentou salvar a vitima levando-a a uma unidade hospitalar, mas ao chegar a criança já estava morta. Ela teve traumatismo craniano encefálico, afundamento do tórax e acumulação de sangue no abdômen.

O pai da criança foi encaminhado para a delegacia logo após o ocorrido, mas foi liberado logo depois e permanece a disposição da Justiça.

