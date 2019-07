Crianças reciclam caixas de suco e constroem casinhas para bichos de rua

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

Ciente desde pequena do problema envolvendo o lixo mal descartado na cidade onde vive, a chilena Constanza Osorio Zaldivia teve a ideia de reciclar caixas de suco jogadas no lixo por seus vizinhos e transformá-las em casinhas para cães e gatos de rua, que não possuem lugar para se aconchegar, principalmente em meio ao inverno rigoroso que acomete a região neste período do ano.

Não é exagero dizer que o século XXI tem sido o século da poluição e da má utilização dos recursos naturais. A humanidade jamais consumiu e descartou tanto. A uma taxa surpreendentemente crescente, milhões de toneladas de lixo, principalmente lixo plástico, são descartadas nos oceanos todos os anos, enquanto outras milhões de toneladas se aglomeram em aterros e lixões a céu aberto, distantes das grandes cidades.

Constanza conta com a ajuda de dezenas de crianças de diferentes escolas, além de seus amigos, que juntam as caixas de suco vazias. Em seguida, eles lavam, recortam e transformam o papelão em casinhas improvisadas. Por fim, distribuem-as pelas praças e calçadas dos bairros próximos.

Como as caixas são forradas com fita adesiva, elas se tornam impermeáveis à água. Além disso, graças à tecnologia Tetra Pak, as casinhas são bem resistentes.

Após a construção, as crianças distribuem as crianças por diversos locais públicos da cidade, como praças e calçadas. Algumas são doadas à abrigos de animais. O trabalho começou há dois meses, e a pequena afirma que o projeto “está apenas começando”.

